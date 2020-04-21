ABD’deki Missouri Eyaleti, Çin’e dava açıyor!

ABD’nin Missouri eyaleti, “corona virüs konusunda elindeki bilgileri kötüye kullandığı, diğer yönetimleri aldattığı ve Covid-19 salgınının dünya çapında bir pandemiye dönüşmesine yol açtığı” gerekçesiyle Çin’e, Çin Komunist Partisi’ne ve bazı Çinli yetkililere dava açıyor.

Salı günü mahkemeye başvuran Missouri Başsavcısı Eric Schmitt, Çin’in ilk aşamada bilgi saklamasının, aslında önlenebilir olan bir salgının “gereksiz yere tüm dünyada yayılmasına yol açtığını” söyledi.

ZARARIN ÖDENMESİ İSTENİYOR

BBC’deki habere göre, dava başvurusuyla Çin’den “Çok sayıda can kaybı, insanların çektiği acı ve ekonomik çöküşün yarattığı zararları” ödemesi isteniyor.

Ancak mahkeme sürecinin önünde çok uzun prosedürler ve yasal süreçler var. ABD yasaları, yabancı hükümetlere bu tip davalarda geniş çaplı bir dokunulmazlık sağlıyor.

Missouri’nin de maddi karşılık almayı beklemediği tahmin ediliyor. Başvuruyu yapan eyalet yöneticilerinin daha çok siyasi alanda destek kazanmayı ve pandeminin yol açtığı ekonomik ve sağlık sorunlarının suçunu Çin’e atmayı hedeflediği düşünülüyor.