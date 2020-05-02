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Akdeniz’deki depremin ardından Yunanistan’dan ilk açıklama!

Akdeniz’de Yunanistan’a ait Girit Adası’nın güneyinde bugün öğleden sonra meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 deprem daha meydana geldi. Öte yandan Yunanistan Deprem Planlama Başkanı Efthymios Lekkas, ülkede endişe yaratacak bir durumun olmadığını ve şu ana kadar bir hasar durumunun belirtilmediğini açıkladı.

Yaşar ANTER
17:46 -
Haberler Dünya
Akdeniz’deki depremin ardından Yunanistan’dan ilk açıklama!

Girit’te meydana gelen saat 15.51'deki 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 16.01'de 5.0 ve 3.0, 16.18’de 3.1 ve saat 16.33‘te 5.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler Girit adasının güneyinde bulunan Heraklion ve Lassithi kentlerinde de hissedildi.

Depremin ardından Girit, Heraklion ve Lassithi Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçirildi. Polis ve askeri ekipler dağ köylerine hareket ederken bölgede şu ana kadar can veya mal kaybı meydana gelmediği belirtildi. Deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştuğu ifade edildi.

“HASAR TESPİT EDİLMEDİ”

Yunanistan Deprem Planlama Başkanı ve Koruma Teşkilatı (EPPO) Yöneticisi Efthymios Lekkas, yerel haber sitelerine yaptığı açıklamada “Depremlerin Akdeniz'de fay hatlarında meydana geldiğini ve endişe yaratacak bir durum olmadığını ve şu ana kadar hasar tespit edilmediğini“ söyledi.

Girit İtfaiye Müdürü Demosthenes Boudourakis, şehirde ve Lerapetra’nın çevresinde yapılan ilk incelemelerde hasar olmadığını belirterek “Gelişmeleri izliyoruz ve planlanan tüm önlemleri uyguladık. Ancak şu ana kadar hiç yardım çağrısı ve hasar olmadı” dedi.

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Son güncelleme: 17:55 02.05.2020
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