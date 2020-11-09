Albayrak’ın istifa duyurusu Almanya’nın gündeminde

Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, diğer Avrupa medyası gibi Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımını manşete taşıdı. Bild, “Türkiye'de büyük olay. Erdoğan'ın damadı, maliye bakanlığından istifa etti” başlığını kullandı.



Gazete, Maliye Bakanı Albayrak'ın, Erdoğan'ın desteğine rağmen zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

“KONUŞURKEN BİLE PİYASA SALLANDI”

Bild, “Türkiye derin bir ekonomik kriz içinde. Albayrak, Türkiye ekonomine yönelik üç yıllık planını bir kaç hafta önce sundu. Konuşmalar sırasında bile piyasalar panikleyip tepki gösterdi. Türk lirası aylardır her hafta yeni bir rekor kırıyor. Bir yıl öncesine göre dolar yüzde 49 daha pahalı. Bir Euro 10.18'e kadar çıktı. Bir yıl içinde Euro’nun değeri yüzde 60 arttı” diye yazdı.

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Gazete, Albayrak'ın gidişini Türkiye'deki son ekonomik duruma bağlarken, son beş yılda yaşananları ve Türk Lirası’ndaki düşüşün nedenlerini de şöyle sıraladı: