Alman basınından flaş iddia: Trump aşı geliştiren şirketi sadece kendileri için almak istedi

Almanya’da çıkan Welt am Sonntag gazetesinin “Trump Berlin’e karşı” haberinde yer alan iddiayla ilgili ARD kanalına konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Almanya satılık değildir” dedi.

Gazetenin haberine göre Donald Trump, Alman biyoteknoloji firması CureVac’ın üzerinde çalıştığı aşının tüm haklarını satın alarak işe yaraması halinde ABD’de kullanılmasını sağlamak istedi. Die Welt gazetesine konuşan Alman hükümetine yakın kaynaklar, Trump’ın, aşının sadece ABD’de kullanılması için bir milyar dolar teklif ettiğini söyledi.

‘ULUSAL ÇIKAR ZAMANI DEĞİL’

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, gazetede çıkan haberi teyit edip edemeyeceğini soran gazetecilere, “Bugün hükümet yetkililerinden birkaç kez bunun doğru olduğunu duydum, bu konuyu kriz komitesiyle görüşeceğiz” yanıtını verdi.

Almanya parlamentosunun sağlık komisyonunda yer alan muhafazakar milletvekili Erwin Rueddel de, habere tepki gösterirken, “Şimdi önemli olan uluslararası işbirliği, ulusal çıkarlar değil” dedi.

Liberal FDP partisinin lideri Christian Lindder de, Trump’ı seçim kampanyası için corona virüsünü kullanmakla suçlayarak, “Belli ki Trump, mümkün olan her şeyi kullanacak” diye konuştu.

’25 ŞİRKETLE GÖRÜŞTÜK’

Öte yandan konunun abartıldığını savunan ismini vermeyen ABD’li bir yetkili ise “ABD hükümeti, aşı bulmaya çalışan 25’ten fazla şirketle görüştü. Bu şirketlerin büyük çoğunluğu zaten ABD’li yatırımcılardan ilk aşamada fon aldı. Virüs konusunda yardımcı olabileceğini savunan her türlü şirketle görüşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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