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Almanya corona virüsünün faturasını Çin’e kesti: 130 milyar euro!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının başladığı Çin'e birçok ülke tepki göstermeye devam ediyor. Almanya, tüm dünyaya yayılarak 166 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgın nedeniyle oluşan kayıpların faturasını Çin'e kesti: 130 milyar euro...

15:48 -
Haberler Dünya
Almanya corona virüsünün faturasını Çin’e kesti: 130 milyar euro!

Birçok ülke dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün başladığı Çin’e “salgın ihmali” nedeniyle tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün İngiltere’nin Pekin yönetimine gösterdiği tepkiye Almanya da eklendi.

Almanya, corona virüsü nedeniyle meydana gelen finansal kayıpların faturasını 130 milyar euro olarak Çin'e kesti.

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Faturada, turizmden gelir kaybı olarak 27 milyar euro, film endüstrisinin gelir kaybı olarak 7.2 milyar euro ve havayolları şirketi Lufthansa'nın gelir kaybı olarak da 50 milyar euro yer aldı.

Söz konusu faturanın kesilme nedenin ise Çin'in ‘küresel salgından sorumlu' olması olduğu belirtildi. (DHA)

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Son güncelleme: 15:58 20.04.2020
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