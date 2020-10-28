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Almanya duyurdu! Türkiye geneline seyahat uyarısı

Almanya'nın tatil sezonu için Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya illerine getirdiği seyahat uyarısı muafiyeti 9 Kasım'dan itibaren kaldırılacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:29, 28/10/2020
Haberler Dünya
Almanya duyurdu! Türkiye geneline seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle riskli ülkeler arasında görülen Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında güncelleme yaptı. Buna göre seyahat uyarısından muaf tutulan Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya da 9 Kasım’dan itibaren seyahat uyarısı kapsamında yer alacak.

Yaz turizm sezonunda Türkiye’nin seyahat uyarısı yapılan ülkeler listesinden çıkarılması için Ankara ile Berlin arasında yoğun görüşme trafiği yaşanmıştı. Ankara’nın coronayla mücadelede kapsamlı bir turizm ve hijyen konsepti sunmasının ardından Berlin, turizmin yoğun olduğu Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya illerini seyahat uyarısının dışında bırakmıştı.

Ancak diğer iller gibi bu dört ilden Almanya’ya geri dönmek isteyenler de yola çıkmadan 48 saat içinde kendi imkanlarıyla Türkiye’de corona virüsü testi yaptırmakla yükümlü olacak.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, corona testi pozitif çıkanların yine Türkiye’de 14 günlük karantinaya girmeleri ya da hastalık durumunda tedavilerini Türkiye’de yaptırmaları gerekecek. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle Türkiye’deki dört ilin muafiyeti 9 Kasım itibarıyla sona erecek.

Ülke ya da bölgelere yönelik seyahat uyarısı, seyahat yasağı anlamına gelmiyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı bu ülkelere gerekli olmayan turistik seyahatlerden kaçınılması uyarısında bulunuyor. Ancak bakanlığın seyahat uyarısı yaptığı ülkeye gidenler, seyahat sigortası gibi konularda çıkabilecek hukuki sorunlardan kendileri sorumlu oluyor.

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