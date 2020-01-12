Böyle patron dostlar başına: Sigara içmeyen çalışanlarına izin verdi

İngiltere’nin Swindon kasabasında yaşayan Don Bryden, şirketindeki yeni uygulama ile gündem oldu… KCJ Eğitim ve Çalışan Çözümleri isimli bir insan kaynakları destek şirketi kuran Bryden, sadece sigara içmeyen çalışanlarına 4 gün izin verdi.

Şirkette çalışanları analiz ettiğini ve sigara içen çalışanların günde 4, 5 ve hatta benzen 10 sigara içtiğini ve her sigara molasının da yaklaşık 10 dakika sürdüğünü dile getiren Bryden, “Sigara içenler dışarı çıktığında içeri kalanlara bakıyorum ve onlar ya telefonda işle ilgili görüşmelerini yapıyorlar, ya bir rapor hazırlıyorlar ya da işleriyle ilgili başka bir şeyi yapıyorlar… Ben bunun karşılığının olması gerektiğini düşündüm” dedi.

Geçen yıl bir makale okuduğunu ve sigara içmeyen çalışanların dört gün ekstra izni olması gerektiğine dair bir ifadeye denk geldiğini hatırlayan Bryden, “Sigara içen çalışanların da sigarayı bırakmasını istiyorum ama olmuyor. Sigara içmeyenlere dört gün izin vereceğimi söylediğimde sigara içenler zaten can sıkıntısından sigara içtiklerini söyleyerek bırakacaklarını dile getirdi. Eğer 12 ay boyunca sigara içmezlerse onlara da ekstra dört gün izin veririm” dedi.

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Şirkette çalışan ve sigara içmeyen Krzystof Krzywozeka, “Burada 6 aydır çalışıyorum. Don bu konuyu birkaç hafta önce gündeme getirdi ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyordum. Bu uygulama çok harika” ifadesini kullandı.