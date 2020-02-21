Büyük skandal katliam sonrası taziye evinde ortaya çıktı! Türk Büyükelçi isyan etti

Frankfurt’un 25 kilometre doğusunda yer alan Hanau şehri, önceki gece iki nargile kafeye düzenlenen saldırıyla sarsıldı.

Tobias Rathjen adlı saldırganın iki nargileye kafeye düzenlediği silahlı saldırı sonucu dördü Türk, dokuz kişi hayatını kaybetmişti. 43 yaşındaki katliamcı, daha sonra evine gidip, 72 yaşındaki annesini öldürmüş ve ardından intihar etmişti.

TAZİYE EVİNDE ORTAYA ÇIKTI

Almanya’yı dehşete düşüren saldırı sonrası Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau kentine giderek, bölgedeki Türklerle görüştü. Bir cenaze evine yaptığı ziyarette de Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Milletvekili İsmail Tipi ile karşılaştı.

Bu karşılaşma sırasında Büyükelçi Aydın’ın göreve geldiğinden bu yana çeşitli eyalet başbakanları ile görüştüğü fakat Hanau’nun bağlı olduğu Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier’den randevu alamadığı ortaya çıktı.

BÜYÜKELÇİ SİTEM ETTİ

Büyükelçi Aydın bu şikâyetini dile getirince, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisinde siyaset yapan Türk kökenli milletvekili İsmail Tipi “Ne zaman başvurdunuz efendim” diye sordu

Bunun üzerine Büyükelçi Aydın, “İki kere başvurdum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisiyim. Bütün eyaletler randevu veriyor, seninki vermedi“ diyerek sitem etti ve taziye yerinden ayrıldı.