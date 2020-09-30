Corona virüsü aşısında yeni sonuç: Güçlendiriyor

Dünya çapında 33 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsüne karşı aşı geliştirme çabası son sürat devam ediyor.

Corona virüsü aşısı konusunda diğer adaylardan bir adım önde olan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği BNT162b1 isimli aşının klinik testleriyle ilgili yeni sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Nisan ve Mayıs ayında yaşları 18 ile 55 arasında değişen 60 sağlıklı gönüllü üzerinde denemelerin yapıldığını açıklayan yetkililer aşının corona virüsüne karşı vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini duyurdu.

Yetkililer bu sonuçla birlikte aşının Covid-19’a karşı en kötü ihtimalle en azından biraz koruma sağlayacağını söyledi. İki dozluk aşının antikor ve virüsle savaşacak T hücresi ürettiğini duyuran yetkililer, “Antikorlar virüs ile doğrudan savaşıyor ve T hücreleri de virüsün ele geçirdiği hücreleri yok ediyor” dedi.

BNT162b1 ismi verilen aşının mRNA ismi verilen genetik maddeleri kas dokusuna gönderiyor. Burada vücut mRNA’yı kullanarak virüs proteini üretiyor ve bağışıklık sisteminde kullanıyor.

ŞİRKETİN KURUCULARI TÜRK

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, geçen ay Almanya’nın 93. zengini unvanını aldı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon Euro’ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin, 2019 yılında 650 milyon Euro olan serveti, corona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar Euro’ya yükseldi. Şirketin borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.

Şirketin yüzde 18 hissesini elinde tutan ve bu şirketten pay alan ABD’li milyarder Bill Gates ile ortak da olan Şahin, ABD’li dev ilaç firması ve ünlü zenginlerin de katıldığı aşı programında başarıyla ilerliyor. Üçüncü aşama aşı deneylerini yapan Şahin ve ekibi, Oxford Üniversitesi’nin aşısının bir kişide ağır yan etkiler yaratması üzerine ön plana çıktı. Şahin, Doğu Almanya’da aşı üretimi için fabrika binası satın aldı ve kısa sürede 100 milyon adet aşının üretimi için hazırlıklar yapılıyor.

Covid-19’a karşı BioNTech şirketinde aşı çalışmasında sona gelen Şahin ve Türeci çifti, önümüzdeki ay aşının üretimine başlamaya hazırlanıyor. Şirkette 1323 uzman çalışıyor. BioNTech’in borsadaki hissedarlarından biri milyarder Bill Gates, diğerleri de ünlü Alman ve ABD’li zenginler ile ilaç firmaları.

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