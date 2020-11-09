Corona virüsü salgınında son dakika gelişmesi… Pfizer: Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili

2019 yılının son haftalarında Çin’de ortaya çıkan ve birkaç ay içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsüne karşı büyük bir hamle geldi… Hamlenin sahibi ise ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen corona virüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve onbinlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90’dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.



Şirket tarafından yapılan açıklamada araştırmaya 43.538 insanın katıldığı belirtilirken gönüllülerin yüzde 42’sinin etnik kökene sahip olduğu belirtildi. Araştırma sırasında herhangi bir ciddi sağlık sorunu ve yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtilirken güvenlik ve aşının etkisi ile ilgili çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.

HİSSELER ANINDA FIRLADI

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında en büyük adım olarak lanse edilen bu gelişme ile birlikte Pfizer’ın hisseleri yüzde 7 artarken BioNTech’in hisseleri ise yüzde 11 arttı.

Aşı haberinin ardından petrol fiyatları yüzde 8’lik bir artış gösterirken, havacılık şirketlerinin borsada işlem gören hisse senetleri de sert bir şekilde yükseldi.

Corona virüsü aşısıyla ilgili denemelerin ve incelemelerin devam ettiği belirtilirken, test sonuçların bu yönde pozitif gelmeye devam etmesi durumunda aşının üretimine geçilebileceği belirtildi.

TÜRK BİLİM İNSANI KURMUŞTU

Pfizer’ın birlikte hareket ettiği Almanya merkezli şirket BioNTech’in arkasında ise başarılı bir Türk çifti bulunuyor… Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Şirketin kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı.

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin geçen aylarda Almanya’nın 93. zengini unvanını almıştı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon Euro’ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin, 2019 yılında 650 milyon Euro olan serveti, corona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar Euro’ya yükseldi. Şirketin borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.

ÜNLÜLER HİSSE ALDI

Şirketin yüzde 18 hissesini elinde tutan ve bu şirketten pay alan ABD’li milyarder Bill Gates ile ortak da olan Uğur Şahin, ABD’li dev ilaç firması ve ünlü zenginlerin de katıldığı aşı programında başarıyla ilerliyor. Üçüncü aşama aşı deneylerini yapan Şahin ve ekibi, Oxford Üniversitesi’nin aşısının bir kişide ağır yan etkiler yaratması üzerine ön plana çıktı. Şahin, Doğu Almanya’da aşı üretimi için fabrika binası satın aldı ve kısa sürede 100 milyon adet aşının üretimi için hazırlıklar yapılıyor.