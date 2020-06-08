Corona virüsünde son durum: Salgın sonrasında resmen normale dönen ilk ülke oldular

Aylardır bütün dünyada panik yaratan corona virüsüne zamanında müdahale ederek uygulanan yasaklarla yayılması engellemeyi başaran Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern bir basın toplantısı düzenledi.

Corona virüsü önlemleri sayesinde ülkedeki salgının sona erdiğini duyuran Ardern ülkedeki bütün yasakların kaldırılacağını açıkladı.Ardern, “Ülkedeki alarm durumunu bu geceden itibaren birinci seviyeye çekiyoruz. Kamusal etkinlikler ya da özel etkinlikler bir kısıtlama olmadan devam edebilir ve hiçbir engel ve yasak olmadan perakende ve hizmet sektörleri çalışmalarına devam edebilir. Bütün toplu taşıma araçları çalışmaya devam edecek” dedi.

Sınırların da açılacağını duyuran Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, “Bu hafta sınırdan geçerek ülkeye giriş yapacak herkes iki haftalık süreç içerisinde iki kez test edilecektir. Ayrıca sınırda ya da sınıra yakın bölgede çalışanlar da test edilecektir” ifadesini kullandı.

DEVLET BAŞKANININ YAKININDA COVID-19 ÇIKTI

Öte yandan salgının etkisini hissettirmeye başladığı Güney Amerika ülkesi Meksika’da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’a yakın bir isim olan Sosyal Güvenlik Enstitüsü’nün başkanı Zor Robledo’da corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Açıklamayı bizzat Robledo kişisel Twitter hesabından yaptı. “Bugün yapılan test sonucunda Covid-19 çıktığını duyurmak istiyorum” diyen Robledo’nun yakın zamanda kimlerle temas halinde olduğu incelenmeye başladı. Yerel basın 41 yaşındaki Robledo’nun Obrador ile yakın olmasından dolayı devletin yönetim ekibinin de risk altında olduğunu öne sürdü.

TÜRKİYE’DE 23 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye’de dün koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 914 yeni vaka tespit edidi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 170.132’ye, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.692’ye yükseldi.

Yapılan test sayısı dün itibarıyla 35,335 olurken, dün iyileşen hasta sayısı da 2,647 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 137,969 oldu.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN 15 ÜLKE

Salgın dünyanın bazı bölgelerinde etkisini artırırken Covid-19’dan en çok etkilenen ve en çok vaka görülen 15 ülke ise şu şekilde sıralandı.

ABD: 1,940,468 (Ölüm: 110,503)

Brezilya: 691,758 (Ölüm: 36,455)

Rusya: 467,073 (Ölüm: 5,851)

Birleşik Krallık: 287,621 (Ölüm: 40,625)

Hindistan: 257,486 (Ölüm: 7,207)

İspanya: 241,550 (Ölüm: 27,136)

İtalya: 234,998 (Ölüm: 33,899)

Peru: 196,515 (Ölüm: 5,465)

Fransa: 191,102 (Ölüm: 29,158)

Almanya: 185,750 (Ölüm: 8,685)

İran: 171,789 (Ölüm: 8,281)

Türkiye: 170,132 (Ölüm: 4,692)

Şili: 134,150 (Ölüm: 1,637)

Meksika: 117,103 (Ölüm: 13,699)

Suudi Arabistan: 101,914 (Ölüm: 712)