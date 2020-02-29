Corona virüsünün 43 can aldığı İran’dan şok görüntüler!

İran’da 500’den fazla kişinin enfekte olduğu 40’dan fazla kişinin de hayatını kaybettiği Corona virüsü salgınında ilginç bir gelişme yaşandı.

İranlıların, Corona virüsü yüzünden ibadet merkezlerine gitmediği öne sürülürken bir İranlı’nın sosyal medyada çıkan görüntüleri izleyenleri şoke etti.

İranlı gazeteci Mohamad Ahwaze tarafından Türkçe ifadelerle paylaşılan görüntülerde, bir İranlı’nın Corona virüsüne ilişkin “Mabedlerin korkuluk ve demirlikleri Corona virüsünü yok ediyor” dediği ve ardından korkulukları yaladığı görüldü.

Yalama eylemini gerçekleştiren İranlı’nın demirleri ve korkulukları yalayarak şifa bulmayı umduğu ifade edildi.