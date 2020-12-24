‘Covid-19’a direnen kahraman’ olarak ilan edilen Türk coronayı yendi

İngiltere’de taksi şoförlüğü yapan 57 yaşındaki Ali Sakallıoğlu, corona virüsüne (Covid-19) yakalanarak tam 222 gün hastanede kaldı.

Bu süre zarfında 3 kez ailesiyle vedalaşması istenen Sakallıoğlu, 222 gün sonra corona virüsü yenerek yaşama tutundu.

İngiliz basını, hastaneden taburcu edilen 5 çocuk babası Sakallıoğlu’nu “ülkenin en uzun süre hastanede yatan Covid-19 hastası” olarak nitelendirerek kahraman ilan etti.

Hastaneden taburcu olan Ali Sakallıoğlu, “Bana hiç hayatta kalma şansı verilmedi.” diyerek yaşadığı sevinci paylaştı. Sakallıoğlu’nun 32 yaşındaki oğlu Jay ise, “Umut sahip olduğumuz tek şeydi ve babamın pes etmeyeceğini biliyorduk. Bu alabileceğimiz en iyi hediye” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir İngiltere'de korkutan gelişme! Bir mutasyonlu corona virüsü daha tespit edildi