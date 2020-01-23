Dev yolcu gemisinde dehşet! Yolcu 10. kattan düştü

Porto Riko’nun San Juan Limanı’nda demirli olan Oasis of the Seas’te dün akşam saatlerinde alarm durumuna geçildi. Geminin 10. katında balkonda bulunan bir yolcu aşağı düşerken, olayı gören diğer yolcular durumu görevlilere bildirdi.

Gemi çalışanları ve sahil güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başlarken, talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yolcunun kimliği açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A Royal Caribbean şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan üzücü olayda bir erkek yolcumuz hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında yetkililerle işbirliğimizi sürdürüyoruz. Kalbimiz yaşamını yitiren yolcumuzun ailesiyle birlikte” denildi.

362 metrelik uzunluğa sahip Oasis of the Seas, 6 binden fazla yolcu taşıyabiliyor.