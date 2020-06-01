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Dimetoka’daki tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Yunanistan’ın Edirne sınırında bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii’nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldı. Bayrak, fark edilmesinin ardından belediye tarafından indirildi.

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Haberler Dünya
Dimetoka’daki tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan'ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin minaresine henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldı.

Bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile belediye yetkilileri, Yunan bayrağını minareden indirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dimetoka Belediye Başkanı Ramilos Haciyannoğlu, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın cuma akşamı minarede bulunmadığını belirterek, olayın cumartesi ya da sabaha karşı yaşandığını kaydetti.

Haciyannoğlu, bayrağın fark edilmesi üzerine indirildiğini, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti. DHA

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Cuma Cumartesi Edirne Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 00:03 01.06.2020
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