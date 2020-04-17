Donald Trump’tan corona virüsü iddiası!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını dünya siyasetini de etkilemeye devam ediyor. Birçok açıklamasında corona virüsü salgınından ‘Çin virüsü’ şeklinde bahseden ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi.

Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Çin, Görünmez Düşman’dan kaynaklanan ölümlerin sayısını iki katına çıkaran bir açıklamada bulundu.

* Aslında ölümler bundan çok daha yüksek ve ABD’den de çok yüksek. ABD, Çin’in yanına bile yaklaşamaz.

CORONANIN MERKEZ ÜSSÜ ABD

Çin, corona virüsünden kaynaklanan ölü sayısını bugün revize ederek, 4 bin 632’ye yükseldiğini duyurmuştu. Corona virüsü salgınının merkezi olan ABD’de ise bugüne kadar 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 680 binden fazla insan karantina altına alındı.

TRUMP’IN NORMALE DÖNÜŞ PLANI

Trump, corona virüsü salgını nedeniyle duran ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması için eyalet valilerince izlenebilecek sürece dair planı açıkladı. VOA Türkçe’nin aktardığı habere göre, Trump'ın önce valilerle paylaştığı, daha sonra da basın toplantısıyla halka açıkladığı tavsiye niteliğindeki plan, eyaletlerde ekonomilerin üç aşamalı olarak yeniden faaliyete geçirilmesini öngörüyor.

Esnek yapıdaki plana göre, ilk aşamada yoğun test imkanının olduğu ve 14 günlük süre içinde vaka sayısında azalma eğiliminin görüldüğü eyaletlerde faaliyetler kısmi olarak yeniden başlayabilecek.

Trump yönetiminin hazırladığı plan ”Amerika'yı Yeniden Faaliyete Geçirme” adını taşıyor. Planın en güncel verilere dayandığı, virüs salgınında risk grubunda olanların korunduğu, vakaların yeniden artmasının önleneceği belirtildi.

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