DSÖ’den aşıyla ilgili kritik açıklama: 2021 ortasına kadar beklemiyoruz

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, pek çok ülkede ikinci dalga korkusu kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

ABD ve Rusya’nın başını çektiği ülkeler aşı konusunda adeta yarışa girerken, herkes salgını bitirecek iyi haberi dört gözle bekliyor.

Bu noktada yaptığı uyarılarla dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çarpıcı bir açıklama geldi. DSÖ sözcüsü Margaret Harris, Cenevre’deki bilgilendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklemiyoruz” dedi.

‘ÜÇÜNCÜ AŞAMA DAHA UZUN SÜRMELİ’

Aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda sıkı kontrollerin önemini vurgulayan Harris, klinik deneylere atıfta bulunarak, “Üçüncü aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.