Endonezya’da pes dedirten olay… Hemşire corona hastasıyla ilişkiye girdi

Dünya corona virüsüyle mücadele ederken, salgının yayılmasını engellemek için önlem üstüne önlem alınıyor. Ancak Endonezya’da yaşanan bir olay resmen pes dedirtti.

Başkent Cakarta’daki Wisma Atlet Karantina Merkezi’nde görevli bir hemşirenin, corona virüsü nedeniyle tedavi gören bir hastayla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

İsmi açıklanmayan ikili, merkezdeki tuvalette gizlice buluşurken, ilişkiye girdikleri fotoğrafları WhatsApp üzerinden paylaşınca görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Endonezya’daki anti-pornografi yasalarını çiğneyen hasta ve hemşire, fotoğrafların hızla yayılmasıyla yakayı ele verdi. Polis ikilinin ifadelerini alırken, corona testi uygulanan hemşirenin tutuklandığı öğrenildi. Test sonucu pozitif çıkan hasta ise bir süre daha karantina merkezinde kalacak.

The Sun’ın haberine göre hasta ve hemşirenin anti-pornografi yasalarını çiğnemekten 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.