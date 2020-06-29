Fransa’daki yerel seçimlerde Macron umduğunu bulamadı!

İlk turu mart ayında yapılan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ikinci turu 3 aydır ertelenen yerel seçimler için ülke genelinde 4 bin 842 merkezde sandık kuruldu.

Ancak, seçmenin yüzde 60'ı sandığa gitmeyerek 5'inci Cumhuriyet tarihinin en düşük katılım oranına imza attı.

MACRON OY KAYBI YAŞADI

Macron’un Başbakanı Edouard Philippe ülkenin kuzey batı kıyısındaki La Havre’de seçimi kazanmayı başardı.

Başbakanın belediye başkanlığını kazanmasının ardından kabinede değişim yaşanması bekleniyor ancak Fransız anayasasının Philippe başbakanlık yaparken yerine vekaleten belediye başkanı atamasına izin verdiği belirtiliyor.

Bu şekilde Philippe başbakanlık süresi bitene kadar görevini başkasına devretmiş oluyor ve bu süre içinde başbakanlık yapabiliyor.

SOL YÜKSELİŞTE

Sandık çıkış anketlerine göre Yeşiller Partisi ve sol ittifak Lyon, Marsilya ve Bordo’da seçimi kazanmış görünüyor.

Başkent Paris’te ise Macron’un partisinin kampanyasına karşı sembolik bir kampanya yürüten sosyalist Anne Hidalgo seçimi yeniden kazanmış görünüyor.

Yine sandık çıkış anket sonuçlarına göre aşırı sağcı Le Pen’in partisi ise Perpignan’daki seçimleri kazanmış gibi duruyor.

Macron yerel seçimlerde henüz yeni kurulan partisinin köy ve kasabalarda kök salacağını umut ediyordu ancak beklentinin aksine Macron’un oylarının düşüş trendine girdiği görüldü.

Macron yerel seçimlerde sağlamak istediği başarının ardından 2022’deki genel seçimlerde yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilmek istiyordu.