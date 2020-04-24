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Güney Afrika Devlet Başkanı’nın maske ile imtihanı kamerada

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmek için ekran başına geçen Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa konuşma yapacağı sırada maskesini takmakta zorlandı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

18:03 -
Haberler Dünya

Küresel tehdit haline gelen corona virüsü salgını nedeniyle 26 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan Güney Afrika’nın Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın maske imtihanı ülkede gündem oldu.

İZLENME REKORU KIRDI

Ramaphosa, corona virüsü ile ilgili bilgilendirme yapmak için kameranın karşısına geçti. Konuşmasına başlamadan önce maskesini bir türlü takamayan Devlet Başkanı Ramaphosa zor anlar yaşadı.

Dakikalarca maske takmak için uğraşan Ramaphosa’ın o anları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Güney Afrika'da şu ana kadar 3 bin 953 vaka bildirilirken, ölenlerin sayısı 75'e yükseldi. DHA

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