İsviçre’de yeni moda Vegan Süt

İNEK SÜRÜSÜ OUT, YULAF TARLASI İN

İsviçre denince akla gelen şeylerden biri de uçsuz bucaksız dağları ve en güzel çikolatalara tat veren tombul besili ineklerin sütü. Ancak işler değişiyor. Alpler'deki dev süt çiftlikleri dönüşüyor, artık inek yerine yulaf sütü üretiliyor. Düşük süt fiyatları, hayvansal süte daha az talep, vegan ve bitkisel beslenme eğilimi, iklim değişiklikleri ve hayvanların sömürülmesine karşı çalışmalar bu dönüşümde büyük rol oynuyor.

ORGANİK ÜRÜN TERCİH EDİLİYOR

Sağım yerine hasat toplamaya başlayan çiftçiler, organik yulaf sütlerine hemen müşteri buluyor ve büyük marketler zincirleri ile de anlaşmalar yapıyor. Sadece talep değil, İsviçre'nin 2022 tarım politikasında da bu yönde değişiklikler var. Geleneksel çiftçilerin lobisine rağmen yenilikçi çiftçilerin daha dayanıklı sebze ve meyveleri üretme çabaları, organik ürünlere ağırlık verilmesiyle hayvancılığın modası eskiyor.

Gübre kullanılmıyor

2000 yılında kişi başı inek sütü tüketimi 84 litre iken, 2019'da bu rakam 50 litreye geriledi. Yeni moda yulaf tarlalarının bir diğer özelliği de hayvansal gübrelerin kullanılmaması. Şimdiye kadar 41 büyük çiftlik dönüşümü gerçekleştirdi. Günde iki çiftçinin, hayvansal sütten vazgeçtiği belirlendi.

Corona virüsü sonrası gelinen nokta

Türklere vize yok

Almanya ve Avrupa Birliği, Türklere uygulanan ‘ön vize'yi kaldırmadı. Schengen vizesi için ‘önemli ve geçerli' nedenleri olanlara randevu verilmesi uygulamasına devam ediliyor. Yurtdışına şirketi tarafından gönderilenler, yurtdışında çocuğu doğanlar, birinci derece yakınlarının düğünü veya vefatı olanlar, aile birleşimi ile gidenler, fuar katılımcıları, taşımacılar ve gemi adamları kategorisinde değilseniz vize almanız oldukça zor. Turistik seyahatler yine kapalı. Bir şekilde Türkiye'ye geldiyseniz dönüşünüzde 10 gün karantinada kalacaksınız.

İngiltere'de bir garip dava

İngiltere’de Yasmin Walker isimli iki çocuk annesi bir kadın, ayrıldığı sevgilisinin penisini Instagram'da paylaşıp ‘küçük' diye dalga geçtiği için mahkum oldu. Ülkede, pornografik fotoğraf yayınlamanın iki yıla kadar cezası var. Kadının ne kadar ceza aldığı henüz açıklanmadı ama Kuzey Yorkshire mahkemesi, “Yanlışlıkla yayınladım” savunmasını yeterli bulmadı ve paylaşımı acilen sildirdi. Penisi alay konusu olan İngiliz ise, “İnsanlar benimle dalga geçti. İşimi bile etkiledi” dedi.

Adam başı 7500 Euro

İsviçre'de Hıristiyan Demokrat Parti'li (CVP) Luca Volar'ın başını çektiği ‘Helikopterden para yağdırma komitesi', her bir İsviçreliye 7500 Euro corona virüsü yardımı yapılması için imza toplamaya başladı. Komite, 100 bin imza toplayabilirse, konu referanduma götürülebilecek.

Vatikan'ı soydu çanta aldı

Katoliklerin kutsal başkenti Vatikan, zimmet skandalı ile çalkalanıyor. Afrika ve Orta Doğu'da ilişkiler ağı kurmak, misyonerlerle, çalışanları terörist saldırılardan korumak için tutulan 39 yaşındaki Cecilia Marogna'nın işe bile gitmediği, zimmetine 200 bin Euro geçirdiği ortaya çıktı. Parayı lüks kıyafetlere ve çantalara harcayan 39 yaşındaki kadın gözaltına alınırken iddiaları reddetti. Marogna'nın Kardinal Angelo Becciu'yla yakın ilişkisi olduğu öne sürüldü.