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NATO müttefiki ABD’den Güney Kıbrıs’a askeri destek!

Doğu Akdeniz'de NATO müttefiki ABD'den ilginç bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri eğitim desteği verileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
21:01 -
Haberler Dünya
NATO müttefiki ABD’den Güney Kıbrıs’a askeri destek!

Yunan medyasına da yansıyan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Güney Kıbrıs Rum yönetimine uluslararası askeri eğitim verileceğini belirtti.

Eğitimin yanı sıra Rum yönetimine askeri eğitim fonu da sağlanacağı ifade edildi.

Türkiye, bölgedeki haklarını korumak adına Avrupalı devletleri karşısına alarak Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol aramaları yapıyor. Reuters

KONGRE’NİN ONAYINA SUNULACAK

ABD bu hamlesiyle Kıbrıs adasının güneyindeki Rum yönetimyle ilk kez askeri temas sağlamış olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu hamlesinin ABD Kongresi’nden onay alması gerekiyor.

Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail bölgedeki doğalgaz ve petrol aramalarından ortak çalışıyor. Reuters

DOĞU AKDENİZ KAYNIYOR

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çözümü bekleyen toprak sorunlarının yanı sıra Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol yarışı sürüyor.

Türkiye, bölgedeki aramalarını kıta sahanlığı hakkı olarak tanımlarken Rum yönetimi ve anlaşma sağladığı Mısır, İsrail, Fransa gibi devletler Türkiye’nin bu bölgede arama yapamayacağını savunuyor.

Kıbrıs adasının Türk ve Rum taraflarını ayıran bölümünde ülkeler arası tansiyonu izlemek için Birleşmiş Milletler (BM) askerleri de görev yapıyor. Reuters

Doğu Akdeniz’de ayrıca Libya ve Suriye’de süren iç savaşlar da bölgedeki askeri hareketliliği canlı tutuyor. ABD’nin askeri destek verme kararı aldığı Rum yönetiminin Rusya ile de sıkı diplomatik ve ticari ilişkilerinin olduğu biliniyor.

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