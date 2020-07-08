NATO müttefiki ABD’den Güney Kıbrıs’a askeri destek!

Yunan medyasına da yansıyan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Güney Kıbrıs Rum yönetimine uluslararası askeri eğitim verileceğini belirtti.

Eğitimin yanı sıra Rum yönetimine askeri eğitim fonu da sağlanacağı ifade edildi.

KONGRE’NİN ONAYINA SUNULACAK

ABD bu hamlesiyle Kıbrıs adasının güneyindeki Rum yönetimyle ilk kez askeri temas sağlamış olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu hamlesinin ABD Kongresi’nden onay alması gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ KAYNIYOR

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çözümü bekleyen toprak sorunlarının yanı sıra Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol yarışı sürüyor.

Türkiye, bölgedeki aramalarını kıta sahanlığı hakkı olarak tanımlarken Rum yönetimi ve anlaşma sağladığı Mısır, İsrail, Fransa gibi devletler Türkiye’nin bu bölgede arama yapamayacağını savunuyor.

Doğu Akdeniz’de ayrıca Libya ve Suriye’de süren iç savaşlar da bölgedeki askeri hareketliliği canlı tutuyor. ABD’nin askeri destek verme kararı aldığı Rum yönetiminin Rusya ile de sıkı diplomatik ve ticari ilişkilerinin olduğu biliniyor.