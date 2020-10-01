NATO’dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye ile Yunanistan arasında mekanizma kuruldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, Yunanistan ve Türkiye arasında meydana gelebilecek çatışmaları önlemek için mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.
Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Yunanistan ve Türkiye’nin yapıcı tutumları nedeniyle elde edilen askeri çatışmayı önleme mekanizmasının kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.
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Son güncelleme: 18:02 01.10.2020