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NATO’dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye ile Yunanistan arasında mekanizma kuruldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Stoltenberg, Yunanistan ve Türkiye arasında meydana gelebilecek çatışmaları önlemek için mekanizmanın kurulduğunu bildirdi.

Sozcu.com.tr
17:56 -
Haberler Dünya
NATO’dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye ile Yunanistan arasında mekanizma kuruldu

Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Yunanistan ve Türkiye’nin yapıcı tutumları nedeniyle elde edilen askeri çatışmayı önleme mekanizmasının kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

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NATO Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 18:02 01.10.2020
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