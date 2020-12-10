Reuters: ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak

İkisi ABD’li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir’e uygulanacak.

Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkili, “Yaptırımlar sonuç vermez. Ters etki yapar. İlişkilere zarar verir. Türkiye bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümünden yanadır. Tek taraflı dayatmaları kabul etmeyiz” dedi.

TRUMP VETO EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD’de geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun silahlı kuvvetler komiteleri 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermesi, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının önün açmıştı. Ancak ABD Başkanı Trump, söz konusu 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto edeceğini duyumuştu.

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