Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Reuters: ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak

Üst düzey bir Türk yetkili ABD'nin S-400 füzelerini aldığı için Türkiye'ye karşı her an başlatmayı değerlendirdiği yaptırımların ilişkilere zarar vereceğini, Ankara'nın sorunların müzakere yoluyla çözümünden yana olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:02, 10/12/2020
Haberler Dünya
Reuters: ABD, Türkiye’ye yaptırım uygulayacak

İkisi ABD’li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir’e uygulanacak.

Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkili, “Yaptırımlar sonuç vermez. Ters etki yapar. İlişkilere zarar verir. Türkiye bu sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözümünden yanadır. Tek taraflı dayatmaları kabul etmeyiz” dedi.

TRUMP VETO EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD’de geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun silahlı kuvvetler komiteleri 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermesi, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının önün açmıştı. Ancak ABD Başkanı Trump, söz konusu 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto edeceğini duyumuştu.

İlginizi ÇekebilirAB Liderler Zirvesi'nin son taslağı ortaya çıktı: Yaptırım var uygulaması Mart'taAB Liderler Zirvesi'nin son taslağı ortaya çıktı: Yaptırım var uygulaması Mart'ta İlginizi ÇekebilirTürkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı Trump veto edecekTürkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı Trump veto edecek
ABD Cuma NATO Rusya söz Türkiye
Yayınlanma Tarihi:21:50,