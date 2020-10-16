Reuters: Türkiye bugün Karadeniz’de S-400’leri test edecek

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

Reuters’ın haberinde, NOTAM mesajında Sinop yakınlarındaki bir bölgenin atış için seçildiği ve hava sahasının uçuşlara kapatıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi. Haberde, atış için 16 Ekim’de altı saatlik bir süre belirlendiği ifade ediliyor.

Geçen hafta Rusya’dan satılan alınan S-400’ler Sinop’a nakledilmiş ve hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüntüler basına da yansımıştı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sisteminin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara’yı uyarmıştı.

F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILDIK



Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye’yi S-400’leri kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato’da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasını bekliyor.

Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017’de imzalamış, Haziran 2019’da da hava savunma sistemleri Türkiye’ye nakledilmişti.