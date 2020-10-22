Rusya, eski CIA çalışanı Snowden’a kalıcı oturma izni verdi

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Snowden’in avukatı Anatoly Kucherena, Rusya’nın kalıcı oturma izni verdiğini söyledi.

Snowden, 2013 yılında NSA’e ait gizli belgeleri sızdırmış ve Rusya’ya sığınmıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında Snowden için af çıkarmayı düşündüğünü ifade etmişti.

İFŞA ETTİĞİ BELGELER DÜNYAYI SARSMIŞTI

37 yaşındaki Edward Snowden'ın 2013'te ifşa ettiği belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

İfşanın ortaya çıkmasından çok kısa bir süre sonra Snowden, 21 ülkeye iltica başvurusunda bulunmuş ve en sonunda Rusya'ya kaçmıştı. Bu yıl yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi olan Vve o dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Joe Biden, o dönem Ekvador lideri Rafael Correa'yı telefonla aramış ve Snowden'a sığınma izni verilmemesini istemişti.

O dönemde Snowden'ın başvurduğu ülkeler arasında Almanya, Hindistan, Avusturya, Finlandiya, İspanya, Norveç, Hollanda, İtalya gibi ülkeler de bulunuyordu.

Snowden 2019 yılında yaşadıklarını anlattığı bir kitap yayınlamış ve birçok sanal zirvede boy göstermişti.