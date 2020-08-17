Son dakika! ABD, Suriye ordusuna ait kontrol noktasını vurdu

Corona virüsü salgını devam ederken dünyanın yakından takip etmeyi bıraktığı Suriye’de tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı…

Suriye devlet ajansı, ABD’ye ait iki helikopterin Suriye’nin askeri gözlem noktasını vurduğunu duyurdu. Kamışlı yakınlarında yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı.

Suriye ordusuna ait bir gözlem noktasından ABD’nin kara devriyesine geçiş izni verilmemesi sonrasında bölgede gerilimin tırmandığı açıklanırken, ABD ordusuna ait iki helikopterin Suriye ordusuna ait gözlem noktasına ateş açtığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 1 askerin yaşamını yitirdiği iki askerin ise yaralandığı belirtildi.

Omurgasını PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu ve ABD’nin de desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolü altındaki bölgede Suriye’nin de askeri gücü bulunuyor.

DETAYLAR GELİYOR…