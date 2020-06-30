Son dakika… Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert tepki

Türkiye’nin Libya politikasıyla ilgili tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.



‘AB ÜLKELERİ DE RAHATSIZ’



Çavuşoğlu, “Fransa kimi destekliyor? Darbeciyi, korsanı destekliyor. Fransa dürüst davranmıyor, Hafter’e silah vermediğini söylüyor. Parasını Abu Dabi veriyor, silahı Fransa. AB üyesi birçok ülke de bundan rahatsız. Pandemi sonrası AB fonlarını almak istiyorlar bundan dolayı sesini çıkaramıyorlar” dedi.

‘ÖNCE DÜRÜST OLSUNLAR’



Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Biz Ruslarla ateşkes için çalışıyoruz. Durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Bütün bunları yapıcı bir şekilde yapıyoruz. Macron’un yönetemediği Fransa, sömürgeci bir anlayışla, 2011’de Libya’yı bombalayıp terk ettiği gibi şimdi de çıkarcı bir anlayışla Libya’da bulunuyor. Önce dürüst ve şeffaf olsunlar sonra Türkiye’yi eleştirsinler. Türkiye’ye saldırmanın iç siyasette bir karşılığı olmadığını gördü, umarım bundan da ders alır.”