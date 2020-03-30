Son dakika… Çin corona virüsünü nasıl yendi: Turist, uygulanan 3 adımı anlattı

İngiliz gezgin kişisel YouTube üzerinden Çin’de yaşadıklarını anlattı. 1.5 ay önce salgının başladığı Hubei’ye gittiğini söyleyen İngiliz gezgin, Çin yönetiminin corona virüsü salgınını nasıl kontrol altına alındığını anlattı.



İngiliz gezgin, “Şu an Çin hükümetinin krizi kontrol altına almak için yaptığı 3 şey var. Bence bunları İngiltere’de uygulamak zor olur. Her şey güllük gülistanlık değil. Çin hükümeti vatandaşlarından çok yüksek oranlarda veri topladı ve bunları virüsü engellemek için kullandı. Wuming ile ne zaman kaldığımız evden çıkmak istesek, yüzümüzü taratarak turnikelerden çıkış yapabildik ve bu görüntü ile birlikte trafik kameraları ve diğer kameralardan toplanan görüntü merkezi bir veri tabanına aktarıldı. Orada bütün bu görüntü ve veriler makine öğrenimi aracılığıyla analiz edilerek kaydediyor” diyor.

YouTube üzerinde yaşadıklarını anlatan İngiliz gezgin, “Verinin bir diğer kaynağı da WeChat isimli uygulama. WeChat sosyal medya uygulamasının yanı sıra sizin bankamatik kartınızı da bünyesine alan süper bir uygulama. Elbette çok pratik ama o da verileriniz takip ediyor. Yani hükümet nerede olduğunuzu, ne satın aldığınızı ve arkadaşlarınıza ne söylediğinizi biliyor. Bu aslında bir statüko ve Çinliler bu durumun farkında” diyor.