Son dakika… Corona virüsü paniği: İran’dan sonra Irak’ta görüldü

İki binden fazla insanın ölmesine ve on binlerce insanın da hastanede tedavisi olmasına sebep olan corona virüsü ile ilgili korkutan bir açıklama Irak’tan geldi… İran’da büyük bir panik yaratan corona virüsünün Irak’ta ilk kez görüldüğü açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Necef kentinde, Iraklı bir teoloji öğrencisinde corona virüsünün tespit edildiği açıklandı. Iraklı öğrencinin, sınır kapılarının kapanmasından önce ülkeye giriş yaptığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Teoloji öğrencisinde yapılan test sonuçlarına göre, bu kişide corona virüs tespit edildi.

CORONA VİRÜSÜNDE BUGÜN NE OLDU?

Güney Kore, İtalya ve İran'da görülen çok sayıda corona virüsü vakasının ardından hastalığın Çin'de başlayıp yıkıcı ve ölümcül etkileri olan küresel çaplı bir salgına dönüşeceği endişesi giderek artıyor. Çin'de şimdiye kadar corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin geçtiğimiz 24 saat içerisinde 158 kişi artarak 2,619'a yükselirken toplam vaka sayısı 79.360 olarak açıklandı.



Covid-19 ismi verilen salgında 25 bin 44 kişinin de tedavi edildiği açıklandı. Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 158 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 593 arttı.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İtalya'da corona virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. İtalyan radyosu RAI, yaşamını yitiren kişinin ülkenin kuzeyinde yaşadığını aktardı. Yaşamını yitiren hastalardan birinin 80'li yaşlarda olduğu ve hastanede corona virüsü sebebiyle tedavi altında bulunduğu açıklandı.

Avrupa Birliği Sağlık Komisyoneri Kriakides, Dünya Sağlık Örgütü'nün İtalya'da incelemelerde bulunacağını açıkladı. Kriakides İtalya'da yaşananların endişe yarattığını dile getirdi.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.



CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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