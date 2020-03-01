Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsünde korkutan gelişme: Giderek artıyor

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başladıktan haftalar sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili İran'dan flaş bir açıklama geldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede corona virüsü tespit edilen hasta sayısının 978 olduğunu ve ölü sayısının da 54'e çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
14:26 -
Haberler Dünya
Corona virüsünde korkutan gelişme: Giderek artıyor

Corona virüsünde komşudan korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın son dakika haberi olarak servis ettiği açıklamalarda Jahanpur, corona virüsü tespit edilen hasta sayısının 978’e çıktığını duyurdu. Jahanpur, hastalıktan ölenlerin sayısının ise 54’e çıktığını açıkladı. Jahanpur, “Son 24 saat içerisinde 385 yeni vakayla karşılaştık. Vaka sayısı 978’e çıktı” dedi.

Jahanpur, İranlılara çağrıda bulunarak, “gereksiz seyahatlerden uzak durun ve evde kalın” uyarısını yaptı.

Çin İran Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika Son Dakika Haberi
Son güncelleme: 14:36 01.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more