Corona virüsünde korkutan gelişme: Giderek artıyor

Corona virüsünde komşudan korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Reuters’ın son dakika haberi olarak servis ettiği açıklamalarda Jahanpur, corona virüsü tespit edilen hasta sayısının 978’e çıktığını duyurdu. Jahanpur, hastalıktan ölenlerin sayısının ise 54’e çıktığını açıkladı. Jahanpur, “Son 24 saat içerisinde 385 yeni vakayla karşılaştık. Vaka sayısı 978’e çıktı” dedi.

Jahanpur, İranlılara çağrıda bulunarak, “gereksiz seyahatlerden uzak durun ve evde kalın” uyarısını yaptı.