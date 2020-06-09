Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü: Corona virüsü çok daha kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numaralı ismi Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınında en korkunç günün dün yaşandığını açıklayan ve sadece dün 136 bin yeni vaka ile en çok vakanın görüldüğünü vurgulayan Tedros temkinli olma çağrısını yineledi.

Tedros, “Salgının başlamasından beri 6 ay geçti. Şu an ülkelerin önlemlerini kaldırmak için uygun bir zaman değil” dedi. Tedros dün açıklanan 136 binden fazla vakanın neredeyse yüzde 75’inin Güney Asya ve Amerika kıtalarındaki 10 ülkeden geldiğini açıklayarak, “Avrupa’da durum iyileşse de küresel olarak çok daha kötü bir hal alıyor” ifadesini kullandı.

“SEMPTOM GÖSTERMEYENLER BULAŞTIRMIYOR”

DSÖ’nün Acil Durumlar Bölümü’nün başındaki isim olan Dr. Mike Ryan da, “İkinci dalgaları önlemek için neler yapmamız gerektiğine odaklanmalıyız. Amerika kıtasındaki ülkelerde vaka ve ölüm sayısı artışta” dedi.

DSÖ’de üst düzey görevde olan ve virüs ile ilgili teknik ekibi yöneten Maria van Kerkhove de, “Güney Amerika için daha kapsayıcı bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu salgın bitmekten de çok öte bir konumda. Semptom göstermeyen hastalardan Covid-19’un bulaşması çok nadir görülüyor” yorumunu yaptı.