Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden yasakları kaldıran ülkelere uyarı: Virüs affetmiyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa merkezi her hafta düzenlediği basın toplantılarının yenisini bugün gerçekleştirdi. İnternet üzerinden yapılan ve corona virüsü ile ilgili güncel verilerin paylaşıldığı toplantıda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge açıklamalarda bulundu.

Kluge, Avrupa bölgesindeki 44 ülkeden 21’inin corona virüsüne bağlı yasak ve kısıtlamaları gevşettiğini ve 11’inin de yakın gelecekte bu yasakları kaldırma planları olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu. Ülkelerin bu tür yasakları kaldırırken dikkatli olması gerektiğini söylerken, “Daha önce de söylediğim gibi, bu virüs affetmez. Uyanık, dirençli, sabırlı olmalıyız ve olası tedbirlere ne zaman ve ne kadar büyük olurlarsa olsun hazır olmalıyız” dedi.

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Dr. Kluge, geçiş sürecinde sağlık sistemlerinin hem normal sağlık hizmetleri verme hem de virüsle mücadele etme kapasitesi olduğunu da dile getirdi.

Dr. Kluge, “Avrupa, salgının merkezinde. Bugün dümnya genelindeki vakaların yüzde 46’sı Avrupa merkezli, ölümlerin ise yüzde 63’ü Avrupa merkezli. Avrupa genelinde bir yavaşlama olabilir fakat bölge genelinde durum çok dağınık. Her ülkenin yeni normale ulaşmak için kendi rotası var” dedi.

“KAWASAKİ HASTALIĞINI İNCELİYORUZ”

Dünya Sağlık Örgütü’nün basın toplantısı sırasında son dönemde çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı ile corona virüsü ile ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupalı Teknik Danışmanlar Grubu’nun başkanı olan ve aynı zamanda Bristol Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Adam Finn, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Finn, “Corona virüsü testi pozitif çıkan çocukların sadece yarısında bu durum görüldü. Bu enfeksiyonun son bir komplikasyonu olabilir. Henüz bir spekülasyon yapmak uygun olmaz. Bu sorunun boyutu ve doğası şimdi ortaya çıkmaya başladı” dedi.

Basın toplantısında söz alan DSÖ Avrupa Bölgesi Acil Durum Koordinatörü Dr. Dorit Nitzan, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dr. Nitzan, “Klinik ağımız ve uzmanlarımızla Covid-19 ile bu hastalık arasında bağlantı kurmaya çalışıyoruz” dedi.