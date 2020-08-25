Son dakika… Suriye’deki Türk-Rus devriyesine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib vilayetindeki Rusya-Türkiye ortak devriyesi sırasında Rus silahlı aracına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre bakanlık saldırıda iki askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter’dan yaptığı açıklamada konvoydaki bir aracın patlama nedeniyle hafif hasar gördüğü, bölgenin ateş altına alındığı ve operasyonun devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, “Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

RUSYA ASKIYA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de Rusya ve Türkiye Mart ayında ortak devriye konusunda mutabakata varmıştı. Türk ve Rus silahlı kuvvetleri bu güne kadar 26 ortak devriye gerçekleştirdi.

Suriye’nin doğusu ile batısını birbirine bağladığı için stratejik bir öneme sahip olan M4 karayolu ile ilgili Rusya bu ayın başında devriyelerin terör saldırılarının artması sebebiyle askıya alındığını duyurmuştu.