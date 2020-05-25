Son dakika… Yeni Zelanda’da 5.9 büyüklüğünde deprem! Başbakan canlı yayında yakalandı

Ülkesine düzenlenen terör saldırısı ve corona virüsü salgını sürecindeki soğukkanlı tavrıyla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bu kez de canlı yayında depreme yakalandı.

Başkent Wellington’daki parlamento binasından televizyon programına bağlanan Ardern, corona virüsü süreciyle ilgili soruları yanıtlarken deprem meydana geldi. Başta ufak bir şaşkınlık yaşayan ancak sakinliğini koruyan Başbakan Ardern, “Burada ufak bir deprem yaşıyoruz. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Durumlarının iyi olduğunu söyleyen Ardern, herhangi bir zarar görmeden yayını tamamlamayı başardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre yaklaşık 15 saniye süren depremin merkez üssü, başkent Wellington’ın 30 kilometre kuzeybatısındaki Levin kasabası. Yerin 37 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünün ise 5.9 olduğu açıklandı.

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Yeni Zelanda’da 1504 vaka görülürken, 21 kişi hayatını kaybetti.

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