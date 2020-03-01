Son dakika… Yunanistan’dan skandal mesaj: Mültecileri telefonla uyarıyorlar

İdlib’de gerçekleşen hain saldırı sonrasında Ankara’nın Batı sınırlarını açma kararı sonrasında tansiyon yüksek… Başta Afganistan, Suriye ve Irak olmak üzere çok sayıda mültecinin sınırlara akın etmesi sonrasında Yunanistan hükümetinin akıllara durgunluk veren bir yöntem uygulamaya başladığı ortaya çıktı.

Reuters’a konuşan Yunan hükümetinden bazı kaynaklar, Türkiye-Yunanistan sınırına gelen mültecilere kısa mesaj yani SMS atıldığını açıkladı. Ajansa konuşan kaynaklar, “Sınırdaki mültecilere sınırı geçmemeleri konusunda SMS atılıyor. Sınır güvenliğinin maksimum seviyede olduğu belirtiliyor” dedi.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin Sınır ve Sahil Koruma Ajansı (Frontex) bir açıklama yaptı. Frontex, Türkiye-Yunanistan sınırındaki tehlike seviyesini “yüksek” kategorisine aldı. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin destek için Frontex’e çağrıda bulunulduğunu yazdı. Kathimerini’nin haberinde Frontex yetkililerinin Brüksel’den yaptıkları açıklama da yer aldı. Açıklamada, “Yunanistan’dan ekstra destek talebi geldi. Şu anda teknik ekipman ve kuvvet sağlamak için adımlar atıldı” ifadesi kullanıldı.