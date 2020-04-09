Sosyal medya bu çifti konuşuyor! Kanser hastası eşini günlerdir böyle bekliyor

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan üç çocuk annesi 40 yaşındaki Kelly Connor’a Ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Albert Connor, teşhis ve tedavinin her aşamasında eşinin yanında oldu.

Fakat corona virüsü salgını nedeniyle artık hastaneye alınmayacağı söylenen Albert, her gün yolun karşısındaki park yerinde beklemeye başladı. Eline bir karton alan Albert, üzerine ise “Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum” yazdı.

‘HEMŞİRELER DE AĞLADI’

Eşinden gelen mesajla perdeyi aralayan Kelly ise, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Genç kadın o anları, “Mesajı aldıktan sonra, perdeyi araladım ve pencereden tam odanın karşısında beklediğini görünce ağlamaya başladım. Hemşire ağladığımı görünce ne olduğunu sordu. Kocamı görünce o da ağlamaya başladı” sözleriyle anlattı.

‘SÖZ VERDİM GİDEMEZDİM’

Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılması sonrası ABD medyasına konuşan Albert Connor, “Eşime her zaman yanında olacağım diye söz verdim. Eve gidersem sözümü tutamayacaktım” diye konuştu.