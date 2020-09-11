Donald Trump duyurdu! İsrail ve Bahreyn anlaştı

ABD, Bahreyn ve İsrail tarafından yayınlanan ortak bildiriye göre, İsrail ile Bahreyn arasında tam diplomatik ilişkilerin kurulması hakkında anlaşma imzalandı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonla görüştü.

Görüşmede alınan normalleşme kararı doğrultusunda iki ülke büyükelçilik açılması konusunda anlaşmaya vardı.

TRUMP: İSRAİL VE BAHREYN ANLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya ilişkin ”Başka bir tarihi dönüm noktası daha… İki büyük dostumuz İsrail ile Bahreyn Krallığı, barış anlaşması üzerinde mutabakata vardılar. 30 gün içinde İsrail ile anlaşma yapan bir diğer Arap ülkesi!” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: YENİ BİR BARIŞ DÖNEMİ

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, Bahreyn ile İsrail arasındaki anlaşmayı “yeni bir barış dönemi” olarak nitelendirdi.

Netanyahu, “Uzun yıllar barışa yatırım yaptık ve şimdi barış bize yatırım yapacak. İsrail ekonomisinde büyük yatırımlar gerçekleşecek” ifadesini kullandı.

BAHREYN VELİAHT PRENSİ ABD’YE GİDECEK

Trump’ın Bahreyn-İsrail ilişkilerinin normalleşeceğini duyurmasının ardından Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el-Halife’nin 14 Eylül Pazartesi günü Washington’a gideceği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Bahreyn, İsrail ile BAE arasında yapılacak uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına izin vereceklerini açıklamıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?



İsrail ve BAE, 13 Ağustos’ta ABD’nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi 31 Ağustos’ta gerçekleştirilmiş, Tel Aviv’den kalkan uçak Abu Dabi’ye iniş yapmıştı. Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını yapan üçüncü Arap ülkesi oldu.