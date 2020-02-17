Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova’da görüşme!

Bakanlık tarafından Twitter’da yapılan paylaşımda “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile RF Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Verşinin başkanlığındaki heyetlerarası görüşme bugün Moskova'da gerçekleştirilmiştir” denildi.

“İDLİB’DEKİ DURUM ELE ALINDI”

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

* Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla biraraya geldi.

* İdlib'deki son durum ele alındı.

* Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı.

* İdlib'te Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi.

* Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek.