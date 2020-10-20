Üç çocuk babası ama işe etek ve topuklu ayakkabı giyerek gidiyor

Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarıyla viral olan Bryan, giydiği etekleri ve topuklu ayakkabılarıyla bu kıyafetlerin cinsiyetçi olmadığını kanıtladığını söylüyor. Mark Bryan kendisini sosyal medya hesabında, “Ben sadece heteroseksüel, mutlu ve evi bir adamım.” diye tanımlıyor. Ayrıca Bryan on binlerce olan takipçisine, “Porsche ve güzel kadınları seven, günlük gardırobuma topuklu ayakkabı ve etek ekleyen.” diyerek kendini belirtiyor.

Bryan’ın günlük kıyafetlerinin yer aldığı gardırobunda kırmızı topuklu ayakkabılar, mini etekler, süet ayakkabılar, kalem etekler gibi kıyafetleri bulunuyor.

61 yaşındaki Bryan, “Ben elbise olarak etek giymeyi tercih ediyorum. Kıyafetlerin cinsiyet içeren unsurlara sahip olması bana onları karıştırma izni vermiyor. Belin üzerinde “erkeksi” bir görünümü ve belin altında cinsiyetsiz bir görünümü tercih ediyorum.” diyor.

Ayakkabılara gelince, futbol hocası olan Bryan, Lost Ink markasının topuklu ayakkabılarını tercih ediyor. Firmadan alınmış bir çift stiletto ve açık parmaklı sandalet tarzı ayakkabısı var.

Bryan, tarz seçimini “cinsel olmayan nedenlerden” diye tanımlıyor. Bu alışkanlığının lise eğitiminde eski bir aşkla başladığını belirtiyor. Aşık olduğu arkadaşıyla birlikte yüksek topuklu ayakkabılarla dans etmeye çalıştıklarını ve sonrasında ise bu durumun normal hale geldiğini belirtiyor.

TOPLUM ONUN BU KIYAFETLERLE DOLAŞMASINA NASIL BAKIYOR?

Halk arasında dolaşma deneyimi ise, “Yukarıya bakarsın ve benim gibi farklı görünen birini görürsün. Benim durumum saçlarını yeşile boyatan biri gibi düşünebilir. Böyle biri gördüğünde garip dersin ve sonra yaşamına devam edersin, bir daha düşünmezsin.” diyor.

11 yıllık eşi onun kıyafet almasına yardımcı oluyor ve kızı Bryan’ın ayakkabılarını ihtiyacı olduğunda kullanıyor.

Topuksuz ayakkabılarla birlikte 1.80 mt boya sahip olan Byran, pandemi süresinde evden çalıştığı dönemlerde bile etek ve topuklu ayakkabı giymekten vazgeçmedi. Erkekler için kendisine bir tavsiye sorulduğunda ise, “Topuklar hakkında soru soruyorsanız, o zaman alçak bir topukla başlayın ve özgüveniniz arttıkça yukarı çıkın derim.” diyor.