Uygurların bölgesinde ‘savaş zamanı’ tedbirleri uygulanıyor!

Çin’de başlayan ancak ilk olarak da Çin’de kontrol altına alınan corona virüsü salgınında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Pekin’deki pazar yerinde yeniden baş gösteren salgının ardından şimdi de ülkenin doğu sınırındaki Uygur Türkleri’nin yoğun olarak yaşadığı Sincan-Uygur Özer Bölgesi’de yeni corona virüsü vakaları tespit edildiği bildirildi.

Yetkililerin açıklamasına göre bugün 16 yeni vaka tespit edildi.

YASAKLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Urumçi’de tespit edilen vakalar sonrası toplantılar yasaklandı ve ev halkı dışında kalan kişilerle temas etme kısıtlaması getirildi.

Şehrin dışına gerekmedikçe çıkılmaması uyarısında bulunulurken şehirden çıkması gereken kişilere de test yapılacağı belirtildi.

Savaş zamanı tedbirleri olarak adlandırılan tedbirlere göre, şehrin belirli bölgelerinde ücretsiz test sahaları da kuruldu.

Önceki gün bölgede 18 vaka bulunduğu bildirilmişti 269 kişinin ise medikal gözlem altında tutulduğu belirtiliyor.

Yetkililer bugün tespit edilen vakalardan 12’sinin asemptomatik kişiler olduğu bildirdi.

Çin’in resmi verilerine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde bugüne kadar toplam 76 vaka görüldü ve bunların sadece 3’ü hayatını kaybetti.