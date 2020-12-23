Walmart’a opioid suçlaması… Milyarlarca dolarlık dava açtılar

ABD’li perakende satış mağazaları devi Walmart’ın başı opioid kriziyle dertte. Adalet Bakanlığı, bağımlılık yaptığı öne sürülen bir tür reçeteli ağrı kesici olan opioidlerle ilgili Walmart’a dava açtı.

Aşırı doz alımında ölüme götüren opioid ilaçları nedeniyle ABD’de 1999-2018 yılları arasında 232 bin kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı, bu bağımlılığa ve ölümlere karşı geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Usulsüz düzenlenen reçeteler ve ilaçların aşırı satışını mercek altına alan Bakanlık, yönünü ülkede 5 binden fazla eczanenin kontrolünü elinde bulunduran Walmart’a çevirdi. İlaçların ülke genelindeki dağıtıcısı olan Walmart, geçersiz reçetelerle ilaç satmakla suçlanıyor.

REÇETE BAŞINA 67 BİN DOLAR CEZA



Bu şekilde opioid bağımlılığına yol açtığı savunulan Walmart suçlu bulunursa milyarlarca dolarlık tazminatla karşı karşıya kalabilir. Delaware Federal Mahkemesi’ne sunulan 160 sayfalık dava dosyasında, yasadışı olarak düzenlendiği tespit edilen her reçete başına 67 bin 627 dolar ceza uygulanması öngörülüyor.

YETERİNCE ÇALIŞAN YOK



Dava dosyasına giren bir ifadeye göre, Walmart çalışanlarını daha fazla ilaç dağıtımına yönelik zorluyordu. İsmini vermeden konuşan bir eczane çalışanı, “Yeterince çalışanımız yok. Hastaları ve reçeteleri yeterince değerlendiremiyoruz. Muhtemel hataların en büyük sebebi bu” ifadelerini kullanıyor.

HİSSELERİN DEĞERİ DÜŞTÜ



Walmart ise gündeme bomba gibi düşen dava haberi sonrası Adalet Bakanlığı’nı suçladı. Şirket, konuyu bağlamından saptıran belgelerin kasıtlı seçildiğini, Walmart’ın yüz binlerce geçersiz reçeteyi geri çevirdiğini savundu.

Dava haberinin ardından Walmart’ın New York’taki hisselerinin değeri yüzde 1.5 düştü.