Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü sonrasında bir çok iddia ortaya atıldı. Bunlarda biri de virüsün yarasa çorbasından ortaya çıktığı yönünde. Peki Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü yarasa çorbasından mı çıktı? İşte merak edilen tüm detaylar.

YARASA ÇORBASI NEDİR?

Çin’de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirmiş yüzlerce kişi de de virüs saptanmıştı.Yarasa Çorbası bir çok Asya ülkesinde sevilen bir yemek olarak tüketiliyor. Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan kokusu vardır. Kokunun bastırılması için biber, sarımsak ve özel bir sos ile yapılmaktadır. Yarasalar sadece çorba olarak değil, kızarmış ve baharatlı olarak da bazı ülkelerde tüketilmektedir.

CORONA VİRÜSÜ YARASA ÇORBASINDAN MI ÇIKTI?

Başta Çin olmak üzere bir çok ülkede panik yaratan corona virüsüyle ilgili olarak Çinli bilim adamları tarafından yapılan son analizde, virüsün yarasalardan yılanlara daha sonra insanlara geçtiğini iddia edildi.

YARASA BİR ÇOK ÜLKEDE YENİYOR!

Yarasalar Pasifik Kıyıları ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde insanlar için bir besin kaynağıdır . Yarasalar Seyşel Adaları , Endonezya , Tayland , Vietnam , Guam ve diğer bazı Asya ve Pasifik Kıyıları ülkelerinde ve kültürlerinde çeşitli miktarlarda tüketilir . Yarasalar da egzotik bir ye wei yemeği olarak kabul edilen Çin’de tüketiliyor . İnsanlar için bir besin kaynağı olarak avlanmanın yanı sıra, yarasalar da derileri için avlanırlar. Avlanma teknikleri arasında ağ ve av tüfeği bulunmaktadır. Yarasalar ayrıca geçmişte Avrupa ve Ortadoğu’nun bazı bölgelerinde daha az yenmiştir. Yarasalar Afrika’nın bazı bölgelerinde de yeniliyor.