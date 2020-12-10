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Yunanistan, Ege’deki 19. adamızı da işgal etti

Yalım, “Türkiye’ye ait Küçük Çuha Adası’nda da artık Yunan bayrağı dalgalanıyor” dedi ve ekledi: Adalar (Ege) Denizi, Yunan gölüne dönüştü. Türkiye, Anadolu kıyılarına hapsedildi.

Saygı ÖZTÜRK
Güncellenme: 05:21, 10/12/2020
Haberler Dünya
Yunanistan, Ege’deki 19. adamızı da işgal etti

Küstah Yunanistan, Ege'deki tahriklerine bir yenisini ekledi. Ege Denizi'ni Yunan gölüne dönüştürmek isteyen Yunanistan, Türkiye'ye ait olan Küçük Çuha Adası'nı işgal etti. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli kurmay albay Ümit Yalım, Yunanistan'ın 19. adamızın işgalini Yunan belgelerine dayanarak açıkladı. Yalım, Küçük Çuha Adası'nın işgali konusunda ilgili makamlara yazılı olarak başvurduğunu belirtti. Yalım, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

AB BAYRAĞI DA VAR

“Yunanistan yine hiçbir engelle karşılaşmadan Küçük Çuha Adası'nı da işgal etti. Osmanlı Devleti döneminden bugüne kadar Türk egemenliğinde olan adada Yunan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları dalgalanıyor. AB de işgale ortak olmuş. Küçük Çuha Adası, İstanbul'daki Büyükada veya Meis Adası'nın 4 misli büyüklükte.”

LİMANI DA YUNAN ŞİRKETİ İŞLETİYOR
Türkiye'ye ait Küçük Çuha Adası'nda Yunan bayrakları dalgalanıyor. Adadaki limanı Yunan şirketi işletiyor.

Yunan Deniz Ticaret Filosu'ndaki gemilerin, işgal edilen adaya, Mora Yarımadası ve Girit'ten turist taşıdığını, adaya inşa edilen limanı Yunan şirketlerinin işlettiğini, bir otel yapıldığını kaydeden Ümit Yalım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adanın belediye başkanı Yunan vatandaşı. Kanuna göre belediye başkanının Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ancak, T.C. İçişleri Bakanlığı, Yunan vatandaşı Belediye Başkanı Andreas Çarçalakis'i görevden almadı, yerine kayyum atamadı. Küçük Çuha Adası'nın işgal edilmesiyle, Adalar Denizi'nden Akdeniz'e geçişi sağlayan Kitira Geçidi de tamamen Yunanistan'ın egemenliğine girdi. Şu anda 19 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı Yunan işgali altındadır. Adalar Denizi, Yunan Gölü'ne dönüştü. Türkiye, Anadolu kıyılarına hapsedildi.”

Ümit Yalım

Gavdos'a Yunan üssü
Yunanistan'ın işgal ettiği Türk adalarına 13 askeri üs kurduğunu belirten Yalım, son olarak Türk adası Gavdos'a Yunan askeri karakolu kurulduğunu vurguladı. Yalım, “Türkiye, kendi adası olan Küçük Çuha'ya askeri üs kurmalıdır” çağrısı yaptı. Yalım, Osmanlı ile Yunanistan arasında 1836'da imzalanan anlaşmayı hatırlattı, “Buna göre; Küçük Çuha ve Gavdos dahil toplam 14 ada ile adacık ve kayalıklar Türkiye'ye aittir” dedi.
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Yayınlanma Tarihi:05:00,
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