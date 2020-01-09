e Okul veli girişi: e Okul sistemi sınav sonunucu ve devamsızlık sorgulama ekranı…

e-Okul giriş sistemi aracılığıyla not ve devamsızlık sorgulama sayfasına ulaşan öğrenciler ve veliler okula gitmeye gerek kalmadan güncel bilgileri edinilebiliyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi internet üzerinden not, devamsızlık bilgileri gibi bilgilerin yanında güncel ders programı gibi verileri edinebiliyor…

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

E OKUL'DA HANGİ BİLGİLER VAR?

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz. E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için;

Öncelikle,e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından, tüm bu alanları eksiksiz şekilde doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.