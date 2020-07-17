Kitapsız üniversiteler!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki 178 üniversiteyi 5 ana ve 45 alt göstergeyle inceledi.”Üniversite İzleme ve Değerlendirme 2019” adlı 133 sayfalık raporu YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Şeffaflık” vurgusu yaparak, açıkladı.

SORUŞTURMA REKORU

Çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çeken rapora göre; Türkiye'deki 141 üniversiteye YÖK, 1 yılda 10 bin 202 soruşturma açmış. 95 devlet üniversitesine 8 bin 18 ve 46 vakıf üniversitesine 2 bin 184 soruşturma açılırken, soruşturmaların büyük kısmı tamamlanmış.

KARNELER ZAYIF ÇIKTI

Üniversitelerde verilen eğitimle ilgili sayısal veriler de dikkat çekti. Öğrenci başına tüm üniversitelerde ortalama 6,9 basılı kitap düşüyor. Türkiye'de öğrenci başına 8 ve daha fazla kitap düşen sadece 8 üniversite var. 4 üniversitenin kütüphanesinde öğrenci başına 1’den daha az kitap bulunuyor. Devlet üniversitelerinde öğrenci başına 6.1 kitap, vakıf üniversitelerinde ise 8.2 kitap var.

2.5 ÖĞRENCİYE 1 KİTAP

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğrenci başına 90.6 kitapla birinci oldu. Onu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 52.5 kitapla, Bilkent Üniversitesi 40.5 kitapla izledi. İzmir Demokrasi, öğrenci başına 0.4 kitapla sonuncu olurken, 0.8 kitapla Akdeniz ve Manisa Celal Bayar ile 0.9 kitapla Giresun Üniversitesi en az kitap olan yükseköğretim kurumları oldu.

19 ÜNİVERSİTEDE SIFIR YAYIN

İbn Haldun Üniversitesi 8 bin 65 e-yayınla birinci olurken Şırnak Üniversitesi bin 188 e- yayınla ikinci, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 986 e- yayınla üçüncü oldu. 19 üniversitenin ise kütüphanesinde e-yayın sayısı sıfır.

KREŞTEN AZ MALİYET

Yatırım bütçesi hariç öğrenci başına 25 bin TL ve üzerinde harcama yapan 12 üniversite var. Devletler ortalama öğrenci başına 8 bin 800 TL, vakıflar 19 bin 400 TL harcadı. Vakıfların, devletten 3 kat fazla harcama yapması Türkiye ortalamasını 12 bin 700 TL’ye çıkardı.

20’Sİ HİÇ ARAŞTIRMIYOR

152 üniversite bütçelerinin ortalama yüzde 4,01'ini Ar-Ge faaliyetlerine harcarken, Ar-Ge yani araştırma için harcama yapmadığını beyan eden üniversite sayısı 20 oldu. Bütçesinin yüzde 15 ve üzerini Ar-Ge faaliyetlerine harcayan üniversite sayısı ise 8'de kaldı.

VAKIFLAR 3’E KATLADI

153 üniversitenin e-yayın sayısına bakıldığında ise; Öğrenci başına 50 ve üzerinde e-yayın düşen 35 üniversite var. 13 üniversitede ise öğrenci başına birin altında e-yayın düşüyor. Devlette öğrenci başına 57,4 e-yayın düşerken, vakıflarda bu oran 209 e-yayına çıkıyor. Vakıfların yüksek oranı Türkiye ortalamasını 110 e-yayına çıkarmış.

EN CÖMERT iBN HALDUN

İbn Haldun Üniversitesi öğrenci başına 143 bin TL, Konya Gıda ve Tarım 102 bin TL, Koç 94 bin TL, Sabancı 62 bin TL harcadı. Sadece 21 üniversite parasının yüzde 1 ve üstünü yayın alımına harcadı. 6 üniversite ise yayınlara tek kuruş harcamamış.

BOĞAZİÇİ TEK DEVLET

Bütçesini yayın alımı için en fazla kullanan üniversiteler sıralamasında ise ilk 5 şöyle; İzmir Demokrasi yüzde 3.39, MEF yüzde 3.04, Yeditepe yüzde 2,56, Boğaziçi yüzde 2.50 ve Bilkent Üniversitesi yüzde 2,39.

20'SiNE KURUŞ YOK

125 üniversite 1 yılda 981 milyon TL bağış aldı. 12 üniversiteye 20 milyon ve üzeri 47’sine ise tek kuruş bağış yapılmadı. En çok bağış alan; 143 milyon TL’yle İbn Haldun, 112 milyon TL’yle Bilkent ve 94 milyon TL ile Sabancı Üniversitesi oldu.

ÖĞRENCİ BAŞINA EN ÇOK KİTAP DÜŞEN ÜNİVERSİTELER

ERDOĞAN KÂR ETTi

Sağlık uygulama ve araştırma merkezi kâr eden üniversitelerin sayısı 8, zarar edenlerin ise 34 oldu. Sağlıkta ortalama kâr oranı yüzde 11 iken, yüzde 28’le Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi en çok kâr eden oldu.

ÖĞRENCİ BAŞINA EN AZ KİTAP DÜŞEN ÜNİVERSİTELER

126 BİN YABANCI ÖĞRENCi VAR

– 165 üniversitede 126 bin 681 yabancı uyruklu öğrenci var.

– YÖK, TÜBİTAK, TÜBA 34 üniversiteye 64 bilim teşvik ödülü verdi.

– 23’ü vakıf 33 üniversitede 5 binden daha az öğrenci var.

– 131 üniversite yurt dışından 5 bin 609 öğrenciyi misafir alıp okuttu.

– 165 üniversiteden 20 bin 917 öğrenci yurt dışına misafir gidip okudu.