LGS ne zaman? LGS Ocak ayı örnek sayıları yayınlandı!

Ortaöğretim 8. Sınıf öğrencilerinin lise eğitimine devam etmek için girdikleri Lise Giriş Sınavı'na (LGS) sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak açıkladı. Aşağıdaki linkten LGS soru kitapçığına erişebilirsiniz.

LGS OCAK AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI

LGS OCAK AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI

LGS SORU KİTPAÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS NE ZAMAN?

MEB, 2020 yılı Lise Geçiş Sınavı, 7 Haziran 2020 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

İki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.