Türkiye’nin LGS’de en şanslı ili Bolu

2012’de geçilen 4+4+4 sistemi nedeniyle, birinci sınıfa 60 aylıklar da kaydedildiği için bu yıl 8’inci sınıftan 1.2 milyon yerine 1.8 milyon öğrenci mezun olacak.

LGS’de aday artışıyla, corona virüsü salgını da eklenince konu dağılımı, kontenjan, soru tipi gibi sistemde bir çok önemli değişiklik oldu. LGS 2020 Sınav Kılavuzu’nu SÖZCÜ için inceleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, artılarını ve eksilerini analiz etti.

YERLEŞME ŞANSI ARTTI

Aday öğrenci sayısı bu yıl yüzde 36 arttı. 2019’da 139 bin 660 olan sınavla yerleşme kontenjanı da 213 bin 128’e çıktı. Konular, birinci dönemle sınırlandırıldı.

İstanbul’da yüzde 46.1, Ankara yüzde 49.8, Antalya’da yüzde 51.3, İzmir’de yüzde 42 kapasite arttı. Ünsal, “Bu artış 2020 LGS’de yerleşme şansını yükseltti” dedi.

YALOVA ARTIŞ BiRiNCiSi

Kontenjan artışında Yalova yüzde 154.5 oranıyla Türkiye birincisi oldu. Ünsal, “Yalova bu oranla birinci oldu. Ancak, Türkiye'nin en şanslı ili Bolu oldu.

Bolu'da 2019'da sınavla 540 öğrenci alınırken, 2020'de 242 kişi yani yüzde 44.8 artışla 782 öğrenci alınacak. Geçen yıl 13,8 olan şans faktörü Bolu'da bu yıl yüzde 24,8'e yükseldi. Tercih ettiği okulu kazanacak” dedi.

58 ÖĞRENCİ ŞANSI ETKiLEDi

Ünsal, “Yalova yüzde 154.5 artışla birinci olsa da, 2019 LGS’ de 330 öğrenci sınavla alınırken, 2020 LGS’de 510 öğrenci eklenip, 840 öğrenci alınacak. Bolu ve Yalova arasında 58 öğrenci farkı Yalova’yı, ikinci yaptı.

“Aday, okul ve kontenjan artışları Bolu'da orantılı. 2011'de 3 bin 691 çocuk, 2012'de yüzde 30.3 artışla 4 bin 810 çocuk birinci sınıfa kaydoldu. 2019'da 510 öğrenci okul kazanırken 2020'de bu şans bin 194'e çıktı. 2020'de yüzde 24,8'e çıkan kontenjanla, şans yüzde 9.6 arttı.”

EN AZ ARTIŞ KARAMAN'DA

Kontenjan artışı en az olan illere de değinen Ünsal, “Karaman en şanssız il diyebiliriz. Türkiye kontenjan artış ortalaması yüzde 52,6 iken, Karaman'da artış oranı yüzde 22'de kaldı. Burdur yüzde 23, Kırklareli yüzde 24, Tokat ise yüzde 25 ile kontenjan artışı düşük iller oldu” diye konuştu.

OKUL TÜRLERİNE GÖRE KONTENJAN ARTIŞI

Anadolu Liseleri % 68.4

Sosyal Bilimler % 36.4

Fen Liseleri % 35

Mesleki Teknik % 64,3

İmam Hatip % 46

LGS 2020’DE ŞANSI ARTAN 5 İL VE ARTIŞ ORANLARI

Bolu % 9.6

Yalova % 9.5

Sinop % 6.8

Bayburt % 6.4

Kırıkkale % 6.3

LGS YARIŞINDA BÜYÜKŞEHiRLERiN ŞANSI NE?

İSTANBUL

– Aday sayısı 214 bin 697’den yüzde 36.7 artışla 78 bin 821 kişi artıp, 293 bin 518 oldu.

– 2019’da 25 bin 600 öğrenci sınavla yerleşirken, yüzde 46.1 artışla 11 bin 800 kontenjan eklenip, sayı 37 bin 400’e çıkarıldı.

– İstanbul’da adayların geçen yıl yüzde 11.9 olan şans faktörü yüzde 0.8 artışla bu yıl 12.7’ye oldu.

ANKARA

– Aday sayısı 2019’da 72 bin 131 iken, yüzde 35 artışla 2020’de 25 bin 239 artıp, 97 bin 370’e çıktı.

– 2019’da sınavla 9 bin 150 öğrenci yerleşirken, bu sayı 2020’de 4 bin 560 artışla 13 bin 710 oldu.

– Ankara’da 2019 yılında LGS'de yüzde 12,7 olan şans faktörü, 2020 yılında ise yüzde 1.4 artarak yüzde 14,1’e çıktı.

İZMİR

– Aday sayısı 2019’da 52 bin 613 iken, yüzde 34.4 arttırılıp 18 bin 124 kişi eklenerek, 70 bin 737’ye çıkarıldı.

– 2019 yılında 5 bin 520 aday sınavla yerleştirilirken, yüzde 42 artışla 2020’de 7 bin 833 aday sınavla yerleşecek.

– 2019’da İzmir’de yüzde 10.5 olan şans faktörü yüzde 0,6 artışla 2020’de yüzde 11.1 olacak.

2020 LGS'DE NE OLACAK?

“Büyükşehirlerde, kontenjanlar arttı ama öğrenci sayısı çok olduğu için öğrencinin şansı artmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de adaylar kendilerini sıkı bir yarışta bulacak.

Kontenjan artışı ülke ortalaması yüzde 52,6 iken, okul sayısı yüzde 21.2, derslik sayısı yüzde 40.5 arttı. Derslik, okul, kontenjan artışı orantısız. Bu da, okullarda bazı alanların sınıf yapıldığını gösterir. İkili eğitim daha da artacak.”