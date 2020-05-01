Türklerin İngilizce’yle sınavı

Türklerin, tarihte istisnai bazı dönemler dışında çok başarılı bir yabancı dil öğretimi hikayesine sahip bir millet olmadığını söyleyen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, İngilizce öğrenme sorununun sebeplerini ve korona günlerinde yapılması gerekenleri SÖZCÜ’ye anlattı:

“79’UNCU SIRADA OLAMAYIZ”

*İngilizce yeterlilikte dünyada en kapsamlı sıralamayı İngilizce Yeterlilik Endeksi (EPI) yapıyor. Türkiye, çok düşük veya alt seviyelerde kalıyor. Global dünyada, 79’uncu olamayız.

*İngilizce öğretmenlerine, ‘yabancı dil niye öğretemiyorsunuz?' diye sorulunca, kendilerini suçlu hissediyorlar. Oysa, aralıkta PISA açıklandı. Okuduğunu anlamada Türkiye, 37 OECD ülkesinin gerisinde kalıp, 79 ülke içinde 40. oldu.

“TÜRKÇE’NİN HALİ ORTADA”

*Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yine 40 Türkçe sorusunda doğru cevaplama ortalaması 14,6’da kaldı. Öğrenciler, anadili temel Türkçe bilgisinden mahrum.

*Kimse, Türkçe öğretmenlerine, ‘Neden Türkçe öğretemiyorsunuz?' diye sormuyor. Eğitim, bir bütün olarak ele alınmalı. Okuduğunu anlamada başarılı olursak, sonucunu yabancı dilde de görürüz.”

*”Yabancı dil eğitiminde yanlışın, tek yanıtı yok. Ders saatleri, yeniden düzenlenip, öğretim yöntemleri çeşitlendirilmeli. Haftada, 2 saat dersle kimse İngilizce öğrenemez. En önemli sorun, ölçme ve değerlendirmedeki tutarsızlık.

*Yabancı dil sınavı, çoktan seçmeli testle olmaz. Dört temel dil becerisini ölçecek nitelikte sınav yapılmalıdır. Kolejlerde ve

bazı devlet okullarında 5. sınıflara verilen 18 saatlik İngilizce eğitimi, tüm 5. sınıflara verilmeli.

Maarif kolejleri başarılıydı

“1955'te açılan Maarif Kolejleri ile 1975'te onun yerine açılan Anadolu liselerinin hazırlık sınıflarında, üst seviyede yogunlaştırılmış İngilizce öğretiliyordu. Liseler, 2005’te 4 yıla çıkınca, çok sayıda Anadolu lisesinin hazırlık sınıfı kaldırıldı. Lisan öğretiminde önemli bir kırılma noktası oldu”

Yabancı dil nankör mü?

“Yabancı dil için, ‘Nankördür, ilgilenmezsen unutursun' denilir. Araştırmalar, öğrenilen her bilginin 48 saat kullanılmazsa unutulacağını gösteriyor. Beceri temelli yabancı dil için de bu geçerli. 2 ay çalışılmazsa yabancı dil paslanır. Ama biraz haşır neşir olunca pas hemen silinir.”

Korona günlerinde çocuklar İngilizce'ye nasıl çalışabilir?

– Çocuğunuzla, İngilizce şarkı dinleyin. Renklerle ilgili bir şarkıda red yani kırmızı veya yellow yani sarı kelimesini duyunca zıplayın. Fiziksel tepki, dinleme becerisini arttırır.

– İngilizce dans videoları izleyip, çocuklarınızla birlikte dans edin. Telaffuza takılmadan birlikte şarkılar söyleyin.

– İngilizce web sayfalarında çocuğunuzla beraber karikatür yapıp, konuşma balonlarına İngilizce cümleler yazdırın.

– İngilizce şarkıların sözlerinden en az 8,en fazla 10 kelime çıkarıp, boşluklara eksik sözcükleri yazdırın.

– Ev ödevleriyle ilgili 2 dakikalık bile olsa İngilizce videolar bulup çalıştırın.

– Çocuğunuzun sevdiği bir dizinin bir sahnenin sesini kısıp, dublaj yaptırın.