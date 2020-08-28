YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlanacak! Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

Üniversite yerleştirme heyecanı yeniden başlayacak. ÖSYM, hafta içinde YKS ilk tercih sonuçlarını açıklamış ve toplam 781 bin 165 kişinin üniversite bölümlerine yerleştiğini duyurmuştu. Kalan boş kontenjanlar için ise YKS ek yerleştirme yapılacak.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM, YKS ek yerleştirme için başvuru kılavuzu yayınlayacak. YKS ek yerleştirme ile tercih yapacak öğrenciler, boş kalan kontenjanları ve üniversite bölüm taban puanlarını kılavuz ile birlikte öğrenebilecek.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM henüz YKS ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulunmadı. Ek yerleştirmenin üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla başlayacağı biliniyor. 2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti. Bu sene de ek yerleştirme işleminin eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor.



YKS TERCİHLERİ SAYISAL VERİLERİ

Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578

